Kanye West: Neue Frau Bianca Censori sieht Kim Kardashian immer ähnlicher

Bianca Censori arbeitet seit November 2020 als Architektin in Wests Firma "Yeezy", Anfang 2023 haben die beiden heimlich geheiratet. Vor ihrer Beziehung mit West war Censoris Look noch ein "braver".

Jetzt zeigt sie immer mehr Haut - was einigen von Wests Fans negativ auffällt. So hagelte es für die Art, wie der Rapper seine Ehefrau auf den jüngsten Schnappschüssen inszeniert, viel Kritik. Die Postings werden zum Teil als "gruselig" bezeichnet. Ein User appelliert gar an Kanye West: "Hör auf, deinen Partnerinnen zu prostituieren."