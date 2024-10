Versteck inmitten von Combs-Skandal: Kunis' und Kutchers Edel-Bauernhaus

Combs-Skandal: Auch Ashton Kutcher im Visier

Aufgrund der schweren Anschuldigungen gegeben Combs, werden derzeit auch Personen in seinem engeren Kreis aufgrund ihrer Beziehungen zu dem in Ungnade gefallenen Medienmogul einer intensiven Prüfung unterzogen - so auch Ashton Kutcher.

Der Schauspieler war fast zwei Jahrzehnte lang eng mit dem Musiker befreundet. Der "Two and a Half Men"-Star war auch auf einer von "Diddys" umstrittenen "White Partys" zu Gast. Einst wurde auf gemeinsamen Fotos mit "Diddy" posiert und mit ihm gefeiert. Heute sorgen Kutchers frühere Aussagen über den Rapper wie "Diddy-Partygeschichten, Mann, das ist eine seltsame Erinnerung" für Spekulationen.