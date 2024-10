Familienzwist eskaliert: Hailey Biebers Eltern von Enkelsohn ferngehalten

Quellen zufolge sollen die Biebers wegen unterschiedlicher religiöser und politischer Überzeugungen mit Stephen Baldwin und seiner Frau aneinander geraten sein. Hailey habe daher bereits vor einiger Zeit entschlossen, auf Distanz zu gehen - was sich nun auch auf die Beziehung der Baldwins zu ihrem Enkelsohn auswirkt.

Nach der Geburt des Kindes hatte Stephen Baldwin die Ankunft seines Enkels auf Instagram gefeiert. Von seiner Tochter gab es aber kein "Like" für das Posting. Ein Umstand, der als Indiz für die angespannte Beziehung der 27-Jährigen zu ihren Eltern gedeutet wird.

"Haileys Beziehung zu ihrer Familie verschlechtert sich seit einiger Zeit", behauptet eine Quelle gegenüber der Daily Mail. "Sie hatte ein engeres Verhältnis zu ihrer Mutter, aber das begann zu bröckeln, als sie schwanger wurde, weil sie ihrer Familie monatelang nichts davon erzählen wollte."

Am meisten gestört soll Hailey aber haben, dass ihr Vater Anfang des Jahres einen Beitrag veröffentlicht hatte, in dem er Fans aufforderte, für Hailey und Justin zu beten - was Besorgnis und Spekulationen um die Beziehung des Paares ausgelöst hatte.

