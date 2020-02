Jennifer Aniston wird 51: "Das macht ziemlich viel Spaß"

Träume

Mit ihrer guten Freundin Sandra Bullock unterhielt sich Aniston für ihren Interview-Beitrag über Dinge, von denen sie in den 50ern noch träumt. "Es geht nicht so sehr darum, was ich mich selbst tun sehe, sondern eher um einen kleines Bild in meinem Gehirn, wo ich den Ozean sehe, Lachen höre, Kinder rennen sehe... Ich höre Eiswürfel in einem Glas und ich rieche, dass Essen gekocht wird. Ein freudiger Schnappschuss in meinem Kopf", verriet sie.