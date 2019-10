Jennifer Aniston zeigt, wie man sich mit 50 zeitlos kleidet

Der Hollywood-Star kam am Montag in einem knielangen weißen Strickkleid bei den TV-Studios in New York an. Dazu kombinierte Aniston extrahohe Sandalen von Christian Louboutin. Das gewisse Etwas folgte in Form einer Pilotensonnenbrille mit rosafarbenen Gläsern. Accessoires im Siebziger-Jahre-Look gehören eigentlich nicht zur modischen Grundausstattung der Schauspielerin, fügen sich jedoch überraschend gut in ihre Outfits.