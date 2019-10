Herzogin Meghan zeigt, wie ein Lederrock zum Job-Termin gestylt wird

Es ist nicht das erste Mal, dass sie den Lederrock von Hugo Boss ausführte. Für ihre Teilnahme an einer Diskussionsrunde entschied sich Herzogin Meghan am Freitag für einen Bleistiftrock der deutschen Modemarke, den sie vergangenes Jahr im Oktober bei einem Besuch in Sussex bereits in Dunkelgrün angehabt hatte.

Ton in Ton

Für den aktuellen Termin, bei dem über Geschlechtergleichheit diskutiert wurde, wählte die 38-Jährige die rostbraune Variante - und zeigte, wie das Kleidungsstück für einen beruflichen Termin richtig gestylt wird.