Die Liebschaften und Karriere der Jennifer Aniston

Als "Friends"-Star gab Aniston im Jahr 2000 in Malibu Brad Pitt das Ja-Wort, doch die Ehe von " Hollywoods Traumpaar" ging fünf Jahre später in die Brüche. Zu diesem Zeitpunkt hatte Pitt bereits seine spätere Frau Angelina Jolie bei Dreharbeiten kennengelernt. Die Trennung der Beiden im Jahr 2016 schlug ebenfalls hohe Wellen.

Aniston schaffte es neben "Friends" vor allem mit romantischen Hollywood-Komödien in die allererste Promi-Reihe. Mit Jim Carrey drehte sie "Bruce Allmächtig", mit Ben Stiller "... und dann kam Polly", mit Vince Vaughn "Trennung mit Hindernissen", mit Owen Wilson "Marley & Ich". In "Kill the Boss" spielte sie eine sexsüchtige Zahnärztin, in "Wir sind die Millers" zeigte sie ihre Stripper-Künste, auch in "Office Christmas Party" ging es witzig-derb zu.