Aniston brauchte nach Ehe-Aus "Tonnen an Therapie"

Im Jahr darauf hatte Aniston in einem Interview unter Tränen enthüllt, dass sie in ihrem Leben schon oft an enormem Liebeskummer gelitten habe (dazu mehr).

"Am Ende des Tages sind wir alle nur Menschen, ob wir Kellner sind oder Bäcker oder Studenten oder was auch immer wir sind, am Ende des Tages läufst du gegen Mauern und denkst, du kommst nicht voran", erzählte sie beim Giffoni Film Festival. "Oder du denkst: Das ist zu viel. Mein Herz erträgt das nicht oder dieser Schmerz ist zu groß oder bin ich gut genug? Werde ich überleben?"