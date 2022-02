Jazmin Grace Grimaldi: Unerwartete Ansage von Alberts Tochter sorgt für Spekulationen

Anfang Jänner hatte Jazmin Grace Grimaldi noch für Aufsehen gesorgt, als sie auf ihrem Instagram-Account ein Foto veröffentlicht hat, auf dem alle vier Kinder von Fürst Albert zu sehen waren. Bisher wusste auch kaum jemand, dass sie und Alberts unehelicher Sohn Alexandre Grimaldi-Coste Kontakt zu Alberts und Fürstin Charlènes Zwillingen Jacques und Gabriella pflegen. Auf Instagram gab die 29-Jährige bis vor kurzem auch regelmäßige Einblicke in ihr Leben. Nun hat sich Jazmin Grace jedoch zu einem radikalen Schritt entschieden - und sich aus den sozialen Medien zurückgezogen.

Alberts Tochter zieht sich aus den sozialen Medien zurück

Die in Kalifornien geborene Jazmin Grace Grimaldi arbeitet in den USA als Model und Schauspielerin. Sie versuchte sich in der Vergangenheit auch als Sängerin und ist zudem als Immobilienmaklerin tätig. Instagram nutzte Jazmin Grace bisher unter anderem als Visitenkarte für Casting-Agenten. Umso mehr überraschte es, dass sie sich nun dazu entschieden hat, der Öffentlichkeit den Rücken zu kehren. In einer Instagram-Story kündigte sie an, eine digitale "Entgiftung" zu machen. Sie habe eine "Social-Media-Pause für Februar geplant oder vielleicht auch länger", teilte Alberts Tochter ihren 32.500 Followern mit.