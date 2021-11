Fürst Alberts Jazmin Grace hat "besondere Überraschung" für ihre Fans

Bei all dem Trubel um seine Ehefrau, Fürstin Charlène, und deren langen Fernbleiben vom Hof und den gemeinsamen Zwillingen, vergisst manch einer, dass Fürst Albert auch noch zwei uneheliche Kinder hat. Sein ältester Sohn, Alexandre Grimaldi-Coste, feierte am 24. August seinen 18. Geburtstag. In der Öffentlichkeit lässt sich dieser aber so gut wie nie blicken und hält sich auch in den sozialen Medien bedeckt. Dafür sucht seine Halbschwester, Jazmin Grace Grimaldi, sehr wohl das Rampenlicht.

Jazmin Grace Grimaldi ist jetzt Hundemama

Auf Instagram, wo Alberts uneheliche Tochter über 27.000 Follower hat, gibt die 29-Jährige Einblicke in ihr Privatleben. Zuletzt hatte Jazmin für Schlagzeilen gesorgt, als sie im Juli des vergangenen Jahres bekannt gab, an Corona erkrankt zu sein.

Nun überrascht sie ihre Abonnenten mit wesentlich erfreulicheren News. Alberts Tochter ist gerade stolze Hunde-Mama geworden. "Hallo, Welt. An diesem herrlichen Montag habe ich eine besondere Überraschung! Ich konnte es kaum erwarten zu teilen! Ich würde mich freuen, wenn ihr unser neues Baby Frankie Bleu kennenlernt."

Es macht den Eindruck, als hätte sich Jazmin mit dem neuen Haustier einen Herzenswunsch erfüllt. "Ich bin offiziell eine coole Mama, eine Hundemama", freut sie sich auf Instagram.