Jackie Kennedy Onassis: Pikante Enthüllungen über ihre Liebhaber

Insgesamt drei Jahre lang sollen die beiden nach der Ermordung von John F. Kennedy ein Paar gewesen sein. 1966 habe der Architekt sogar um die Hand der damaligen First Lady anhalten wollen. Finanzielle Probleme machten ihm aber einen Strich durch die Rechnung. Warnecke soll sich damals mit einem großen Schuldenberg konfrontiert gesehen haben.

Ehe mit Aristoteles Onassis

Dies sei auch der Grund gewesen, warum Jackie Kennedy plötzlich seine Anrufe ignoriert habe und stattdessen angefangen habe, den griechischen Milliardär Aristoteles Onassis zu daten, den sie in zweiter Ehe 1968 heiratete. Die beiden trauten sich auf der Insel Skorpios. "Jacky O.", wie die Medien die Kennedy-Witwe nannten, blieb mit dem 23 Jahre älteren Reeder bis zu dessen Tod 1975 verheiratet.

Vor ihrem Tod vernichtete Jackie private Briefe

In ihren späteren Jahren knüpfte Jackie Kennedy Onassis eine Freundschaft mit dem Diamantenhändler Maurice Tempelsman. Mit Warnecke soll sie bis zu ihrem Tod in Kontakt geblieben sein - auch wenn sie ihn gebeten haben soll, niemandem von ihrer Beziehung zu erzählen, jedenfalls nicht, solange einer von ihnen noch lebte. Der 64-jährigen Jackie habe Warnecke in den letzten Monaten ihres Lebens auch einen Brief zum Valentinstag geschickt, in dem er klarstellte, dass er sie nie vergessen habe.

Anfang 1994 wurde bei Jackie Kennedy Onassis ein Non-Hodgkin-Lymphom diagnostiziert. Vor ihrem Tod habe Warnecke einem Ritual in ihrer Wohnung beigewohnt, bei dem er und Jackie Briefe im Kamin verbrannt hatten.

"In unserem Interview von 1998 sagte Jack: 'Als ich meinen Platz einnahm, reichte Jackie mir einen Stapel Umschläge, die ordentlich mit Garn zusammengebunden waren. Meine Anwesenheit an diesem Abend war Teil eines Rituals. Jeden Abend in dieser Woche lud sie einen vertrauenswürdigen Freund oder ein Familienmitglied zu sich nach Hause ein, um daran teilzunehmen'", zitiert People den Autor des neuen Buchs. "Jackie löste das Garn und nahm einen Brief vom Stapel. Sie las es, bevor sie ihn ins Feuer legte. Er erinnerte sich: 'Es gab Briefe von Jackies Kindern John und Caroline. Es gab auch Briefe von Jack Kennedy, Aristoteles Onassis, ihrem Vater, Jack Bouvier und sogar ein paar von mir.'"

Zwei Monate vor ihrem Tod soll Jackie Warnecke angerufen haben. Während sie sich unterhielten, habe sie ihm erzählt, dass ihre Befunde nach vier Chemotherapie-Behandlungen unauffällig ausgefallen seien. Sie dachte, sie hätte die Krankheit besiegt. Jackie Kennedy Onassis verstarb am 19. Mai 1994 in New York City.