Jüngere Schwester von Queen Elizabeth II. wäre heute 90 Jahre alt geworden

Ihr Whisky-Konsum war legendär, ihr Jähzorn auch. Prinzessin Margaret wollte so gar nicht ins Schema passen, das das Protokoll am königlichen britischen Hofe vorgab. Schon als Schulkind soll sie grantig gewesen sein, als junge Frau neigte sie zur Revolte. Im Alter musste sie wohl ihrem Lebensstil Tribut zollen. Mit nur 71 Jahren starb sie 2002 nach ihrem vierten Schlaganfall. Ihre damals 101 Jahre alte, schwer kranke Mutter, die "Queen Mum", begleitete ihren Sarg zum Grab. Am 21. August 2020 wäre Margaret 90 Jahre alt geworden. Für ihre Schwester - Queen Elizabeth II. - wohl ein besonderer Gedenktag.