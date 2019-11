Margaret Windsor: Die Rock'n'Roll-Prinzessin

Lange galt sie als Star des britischen Königshauses: Prinzessin Margaret Windsor (1930 - 2002), die jüngere Schwester von Queen Elizabeth II (93). Vor allem machte sie mit Affären, guten Kontakten zu Rock- und Hollywoodstars, einem extravaganten Lebensstil und ihrer Vorliebe für gute Partys auf sich aufmerksam - lange bevor Harry (35) von der Presse zum "Party-Prinzen" gekürt wurde. Momentan ist Margaret, "wiederbelebt" von Helena Bonham Carter, als Figur in der Netflixserie "The Crown" zu sehen. Doch wie war der Wildfang des Buckingham Palastes wirklich?

Margaret: Erste in Schottland geborene Prinzessin seit 300 Jahren

Am 21. August 1930 wurde Ihre königliche Hoheit Prinzessin Margaret Rose auf Glamis Castle in Schottland geboren. Zu diesem Zeitpunkt war die zweite Tochter vom späteren King George VI und der Queen Mother, Elizabeth Bowes-Lyon, die vierte in der englischen Thronfolge. Ihre Eintragung ins Geburtenregister wurde allerdings tagelang verzögert, damit sie nicht die Nummer 13 wird.

Schwierige Beziehung zu Elizabeth

Zu ihrer älteren Schwester hatte Margaret besonders in der Kindheit eine eher schwierige Beziehung. Marion Crawford, die 17 Jahre lang als Gouvernante für die Familie arbeitete, schrieb in einer nicht autorisierten Biografie mit dem Titel "Die kleinen Prinzessinnen", dass die kleinen Mädchen gerne miteinander rauften: "Lilibet (Elizabeth, Anm.) war schnell mit ihrem linken Haken. Margot (Margaret, Anm.) war eher eine Nahkämpferin, von der bekannt ist, dass sie gelegentlich beißt."

Als erwachsene Frauen jedoch standen sich "Lilibet" und "Margot" besonders nah. Margaret war Brautjungfer, als ihre Schwester 1947 Prinz Philip heiratete. Als sie selbst vor den Altar trat, bekam sie danach ein "Apartment" mit 20 Zimmern im Kensington Palast. Zudem soll es eine direkte Telefonleitung vom Schreibtisch Elizabeths zu dem von Margaret gegeben haben, die es den Schwestern erlaubte, über den Tag hinweg regelmäßig miteinander zu telefonieren.

Wollte ihre Schwester nicht enttäuschen

Ein Teil der Royal Family zu sein, kann großen Druck bedeuten - siehe Herzogin Meghan. Doch auch im vorigen Jahrhundert war es nicht einfach, vor allem nicht als kleine Schwester der regierenden Königin. Das soll die junge Prinzessin teilweise so sehr verunsichert haben, dass sie nachts Albträume davon hatte, Elizabeth zu enttäuschen, wie Journalist Craig Brown in "Ma'am Darling: 99 Glimpses of Princess Margaret" schreibt. Die Prinzessin bestätigte einmal, dass sie davon träume, "missgebilligt" zu werden.

Ein Morgen im Leben der Prinzessin

In ihren Zwanzigern führte Margaret ein - gelinde gesagt - entspannt dekadentes Leben. So sei sie laut der Biografie von Brown nicht vor neun Uhr aufgestanden und habe dann im Bett gefrühstückt. "Gefolgt von zwei Stunden im Bett, in denen sie Radio hörte, die Zeitung las (die sie über den ganzen Fußboden verteilte) und Kette rauchte." Um elf Uhr habe sie dann stets eine Stunde lang gebadet und sich im Anschluss fertig gemacht. "Ihre Kleidung trug sie stets nur einmal, dann musste sie erneut gereinigt werden", schreibt Brown weiter.

Danach gab es einen kleinen "Vodka-Seelentröster", gefolgt von Lunch mit ihrer Mutter. Die "Früchte und das halbe Dutzend kontinentaler Käsesorten", komplettiert von einer halben Flasche Wein, wurde natürlich auf Silbergeschirr serviert.

Affäre mit Peter Townsend