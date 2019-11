Warum Olivia Colman hofft, dass Queen Elizabeth nie "The Crown" sieht

Beim Gedanken daran, dass die königliche Familie zuschauen könnte, wird Schauspielerin Olivia Colman ganz mulmig. Die 45-Jährige spielt in der dritten Staffel der Netflix-Serie "The Crown" die Hauptrolle als Königin Elizabeth II. "Irgendwie hoffe ich, dass sie das nicht schauen. Ich würde das nicht tun", sagt Colman im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in London und grinst.

"Dass sich Leute vorstellen, was du hinter verschlossenen Türen sagst - das ist doch echt das Allerschlimmste!", so Colman. Es sind natürlich gerade die spekulativen Szenen, die auch die neue Staffel von "The Crown" sehenswert und unterhaltsam machen - etwa wenn die Royals gemeinsam eine BBC-Dokumentation über sich im Fernsehen anschauen, wenn Elizabeth heimlich eine Träne vergießt oder Philip über verpasste Chancen sinniert, oder die vielen Gespräche, die die Queen mit wechselnden Premierministern führen muss. "Es wird aus einer respektvollen Sicht heraus und mit viel Liebe gemacht", versichert Colman. "Ich hoffe, die finden das in Ordnung."

Tobias Menzies ist als Prinz Philip umwerfend nah am Original. Sein Aussehen und seine Sprechmelodie sind dem des echten Duke of Edinburgh erstaunlich ähnlich. Für die Stimme soll der 45-Jährige unzählige Videoaufnahmen von Philip akribisch studiert haben. "Jetzt wünschte ich, ich hätte das auch gemacht", scherzt Colman, als sie darauf angesprochen wird, "verdammt!" Sie lacht herzlich, aber ihr ist eine leichte Anspannung anzumerken. Schließlich war "The Crown" bisher einer der großen Netflix-Hits.

Doch Colmans Sorgen sind unbegründet. Denn auch die dritte Staffel der Erfolgsserie bietet beste TV-Unterhaltung. An die neue Queen und auch die weitere hervorragende Besetzung gewöhnt man sich sofort. Die privaten, intimen und brisanten Szenen wirken so authentisch und glaubwürdig, dass man sich gut vorstellen kann, dass vieles wirklich so oder so ähnlich passiert ist.

"Es ist erfunden", betont Olivia Colman sicherheitshalber. "Natürlich gibt es die historischen Momente, von denen wir wissen, dass sie passiert sind, und Aufnahmen, die wir gesehen haben, aber die Gespräche und die Beziehungen - das ist ein Schauspiel." Jegliche Ähnlichkeit mit echten Personen, lebend oder tot, oder tatsächlichen Ereignissen ist in diesem Fall allerdings gewollt und gelungen.