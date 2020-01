Herzogin Meghan könnte ihren Vater bald vor Gericht wiedersehen

Im Streit um die Veröffentlichung eines privaten Briefes könnte Prinz Harrys Frau Meghan ihren Vater laut britischen Presseberichten demnächst vor Gericht wiedersehen. Meghan hatte im Oktober Klage gegen die Zeitung Mail on Sunday eingereicht, nachdem diese einen handgeschriebenen Brief von ihr an ihren Vater Thomas Markle veröffentlicht hatte.

Am Mittwoch bekannt gewordene Dokumente der Mail on Sunday-Anwälte deuten nun darauf hin, dass diese Markle als Zeugen in dem Verfahren heranziehen wollen. Der Brief war von der Zeitung im August 2018 als angeblicher Beleg für das zerrüttete Verhältnis zwischen Meghan und ihrem Vater veröffentlicht worden. Meghan warf dem Verlag der Zeitung in ihrer Klage Missbrauch privater Informationen, Verstoß gegen das Urheberrecht und Verstoß gegen das Datenschutzgesetz vor. Ihre Anwälte argumentierten, die Veröffentlichung sei "Teil einer Kampagne dieser Mediengruppe, falsche und absichtlich herabwürdigende Geschichten über sie und ihren Ehemann zu veröffentlichen".