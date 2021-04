Herzogin Kates spezielle, informelle Rolle innerhalb der Royal Family

Die Herzogin von Cambridge ist zwar ein vollzeitbeschäftigter Royal und Mutter von drei Kindern, sie hat aber noch eine weitere, informelle Fuktion innerhalb der "Firma" inne: Laut Hello! wird die 39-Jährige als Familienfotografin geschätzt.

Herzogin Kate gilt als Familienfotografin der Royals

Der Kensington Palast teilt häufig von der passionierten Hobbyfotografin gekipste, private Fotos, die die Meilensteine der Cambridge-Sprösse markieren. Es hat sich eingebürgert, dass Kate ihre Kinder George, Charlotte und Louis zu deren Geburtstagen und anderen wichtigen Anlässen selbst fotografiert, anstatt dafür einen Profifotografen anzuheuern.

Doch auch der weitere Kreis der Royal Family soll Catherine gerne als Fotografin anheuern, berichtet die britische Zeitschrift.

So veröffentlichte der Buckingham Palast vergangene Woche in Gedenken an Prinz Philip ein bis dahin ungesehenes Foto, welches die Queen und ihren Ehemann im Kreise ihrer sieben Urenkel auf Schloss Balmoral in Schottland zeigt und das ebenfalls von der Herzogin von Cambridge aufgenommen wurde.