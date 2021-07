Middletons: Dieses Familienmitglied ist in bösen Rechtsstreit verwickelt

Lucy Middleton, eine Cousine und enge Vertraute der Herzogin von Cambridge, die auch Taufpatin ihres jüngsten Sohnes Louis ist, soll in einen Rechtsstreit verwickelt sein, wie die Daily Mail berichtet.

Kates Lieblingscousine in Rechtsstreit verwickelt

Kates Cousine ist als Leiterin der Rechtsabteilung des Verlags Penguin Random House tätig, der nun von der Historikerin Anna Pasternak verklagt wird. Letztere bezichtigt eine Autorin, die von besagtem Verlag verlegt wurde, des Plagiats.

Die Schriftstellerin Lara Prescott veröffentlichte den Bestseller "The Secrets We Keep", der die Geschichte der Veröffentlichung von Doktor Schiwago erzählt. Pasternak behauptet jedoch, dass Prescott ihre Arbeit "Lara; The Untold Love Story That Inspired Doctor Zhivago" plagiiert habe. Anna Pasternak ist mit Boris Pasternak verwandt, der 1957 den Roman "Doktor Schiwago" veröffentlicht hat. Der mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Romanautor war ihr Großonkel.