Herzogin Kate und Prinz William: Ihre Kinder haben Fragen zur Ukraine

Die Welt blickt momentan besorgt auf die Ukraine und den Krieg der aktuell dort stattfindet. Auch die Kinder von Herzogin Kate und ihrem Ehemann Prinz William befassen sich bereits mit der Situation, wie die beiden Royals bei einem offiziellen Besuch eines ukrainischen Kulturzentrums in London verrieten.

Kinder von Kate und William: Fragen zum Ukraine-Krieg

Am Mittwoch, dem 9. März, besuchten Catherine und Prinz William gemeinsam das Ukrainian Cultural Centre in London, um sich dort solidarisch zu zeigen und sich darüber zu informieren, welche Bemühungen in Großbritannien und Europa zur Unterstützung der Ukraine beigetragen werden. Laut der britischen "Daily Mail" wurde dabei einige Themen besprochen. Unter anderem fiel dabei das Gespräch auch auf die Kinder des royalen Paares.