Ukraine: Schlagerstar Vicky Leandros nimmt Flüchtlingsfamilien auf

In einem Facebook-Beitrag auf der offiziellen Seite der Musikerin hieß es: "Ihre Tochter Milana, die Gut Basthorst leitet, und Vicky haben beschlossen, Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine auf Gut Basthorst aufzunehmen. In dieser Woche kommen zwei Mütter mit fünf Kindern in Basthorst an!" Ob sie und ihre Tochter danach noch weitere Familien bei sich aufnehmen werden, ist bisher noch nicht verkündet worden.

Das besagte Gut, welches Milana Freifrau von Ruffin, die Tochter der Sängerin seit 2018 leitet, soll sich in der Nähe von Hamburg befinden. Auf den 600 Hektar von Gut Basthorst sollen sich unter anderem ein Hotel sowie ein Restaurant befinden. Insgesamt gehören wohl etwa 40 Gebäude dazu.