Herzogin Kate: Gute Nachrichten nach monatelangem Warten

Der Service der Website "Mentally Healthy Schools", die Lehrern und Lehrerinnen in Volksschulen Zugang zu Ressourcen die psychische Gesundheit betreffend und Informationsmaterialien bietet, wird künftig in ganz Großbritannien - und damit neuerdings auch in Schottland, Nordirland und Wales sowie England angeboten. Eine Entwicklung, auf die auch Kate monate- wenn nicht gar jahrelang hingefiebert haben dürfte.

Die Hilfsorganisation Anna Freud Center, die seit April 2020 für die Website verantwortlich ist, teilte die Nachrichten nun auf Instagram. Man wolle damit "detaillierte Anleitungen für einen ganzheitlichen Zugang zu psychischer Gesundheit in Schulen liefern", heißt es.