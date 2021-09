Herzogin Kate gibt bei Tennis-Doppel mit Emma Raducanu alles

Herzogin Kate gilt wie auch ihre Schwester Pippa als talentierte Tennis-Spielerin. Auch Kates Tochter Charlotte nimmt bereits von klein auf Tennisunterricht und soll wie auch ihre Mama sehr geschickt mit dem Tennisschläger umgehen. Ein ganz besonderes Spiel hat Catherine nun im National Tennis Centre in Roehampton, London, absolviert: Sie stellte am Freitag ihre Fertigkeiten auf dem Tennisplatz bei einem Doppel mit US Open-Gewinnerin Emma Raducanu unter Beweis.

Herzogin Kate: Tennis-Doppel mit Emma Raducanu

Die 18-jährige britische Tennisspielerin hatte die Ehre, die Ehefrau von Thronfolger William persönlich kennenzulernen und mit dieser auch eine Partie Tennis zu spielen. Kate, die nach ihrer Sommerpause wieder zu ihren royalen Pflichten zurückgekehrt ist, hatte sich für ihr Treffen mit der Tennis-Sensation in ein sportliches Outfit geworfen: Zu einem blauen Tennisrock trug Kate eine farblich passende Reißverschluss-Jacke der französischen Sportbekleidungsmarke Poivre Blanc und Tennisschuhe.