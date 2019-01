Helene Fischers Freund: Das sagt sein Vater über die Beziehung

"Papa, du kannst dir gar nicht vorstellen, was alles los war", habe sein Sohn zu ihm gesagt. Thomas soll weiter zum Vater gemeint haben: "Was soll ich dazu groß sagen?".

Auch im Haus der Familie in Eppertshausen stehen die Telefone seither nicht mehr still. Doch weder Vater noch Sohn möchten genauere Details zu dessen Beziehung mit dem Schlagerstar preisgeben. "Das ist die Sache von Frau Fischer und von Thomas", so Seitel.

Die beiden seien aber "definitiv" zusammen, bestätigte der Vater des Akrobaten. Laut Vater Günter Seitel habe es auf Fischers Tour gefunkt. Zwei Jahre waren die Schlagersängerin und Thomas Seitel gemeinsam unterwegs. "Das ist eine lange Zeit", so Günter Seitel.

Schlagerstar im siebten Himmel

Ein Insider verriet dem Magazin Closer unterdessen, dass Fischer im siebten Himmel sei. " Helene ist wahnsinnig verliebt in Thomas. Aber die beiden führen ein komplett unterschiedliches Leben. Und ob Thomas sich künftig verstecken will, kann sich kaum jemand, der ihn kennt, vorstellen", berichtete der Insider gegenüber dem Magazin.