Helene Fischer Show: Silbereisens Humor auf die Probe gestellt

Spekulationen

Wenn nur das eine nicht wäre. Dass ihre Trennung vom zweiten großen Produkt des neuen deutschen Schlagerbooms, Florian Silbereisen, nur wenige Tage vor Weihnachten bekanntgegeben wurde, sorgte für Spekulationen in der Helene-Fischer-Welt. Wurde der Zeitpunkt bewusst gewählt? Wird die Trennung in der Show thematisiert? Wird der angeblich Neue an Fischers Seite, ein Akrobat, mit ihr durch die Luft wirbeln?

Der Zeitpunkt hat wahrscheinlich nicht geschadet, aber auch nicht wirklich genützt. Der Marktanteil bewegte sich mit ausgezeichneten 19,5 Prozent im Vorjahresniveau (durchschnittliche Zuschauerzahl im ZDF: 5,73 Millionen).

Auch die zweite Frage ist rasch beantwortet. Die Show war nicht live, sondern wurde am 7. und 8. Dezember aufgezeichnet. Ein direkter Verweis auf die Trennung war also gar nicht möglich, weil die Fans erst am 19. Dezember informiert wurden.

Bereits vor dem Sendetermin sickerte aber ein Zitat aus der Show durch, das wiederum Spekulationen anheizte, Fischer hätte zu diesem Zeitpunkt, als die Trennung schon vollzogen gewesen sein soll, bereits Andeutungen darüber gemacht. Aber dazu später.