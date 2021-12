Helene Fischer: Robbie Williams gratulierte ihr zur Schwangerschaft

Am Samstagabend veröffentlichte der deutsche TV-Sender VOX sein großes Helene Fischer Fernseh-Special. In einer aufwendigen Dokumentation ging es um die 15-jährige Karriere des großen Schlagerstars. Darin kam auch der britische Superstar Robbie Williams zu Wort.

Robbie Williams schwärmte von Helene Fischer

Der "Rock DJ"-Star kam in der Sondersendung rund um die Sängerin gar nicht aus dem Schwärmen heraus und lobte Fischer in den höchsten Tönen. Er gestand, er sei sogar ein wenig neidisch auf sie: "Ich hätte gerne das, was sie hat. Nämlich Ehrgeiz UND Tatkraft. Ich bin sehr ehrgeizig, aber ich mag mich nicht so anstrengen. Helene ist, wie sie singt: brillant. Sieht unglaublich gut aus und steckt so irre viel Zeit und Energie in ihre Live-Auftritte."