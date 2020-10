Heidi Klum: Sie zeigt zum ersten Mal Gesicht von Tocher Leni Klum

Nachdem Leni Klum bereits erste Einblicke in ihr neues Zuhause in Berlin geteilt hat, veröffentlichte ihre Mama nun in einer Instagram-Story ein erstes Selfie aus Deutschland von ihrer Tochter Leni, das diese beim Kuscheln mit einem der Familienhunde zeigt. Und Fans sind überrascht: Zum ersten Mal ist das Gesicht von Heidi Klums ältester Tochter nicht bedeckt, sondern ziemlich deutlich zu sehen. Heidi Klum macht es dennoch spannend. Obwohl ein paar Haarsträhnen in das Gesicht des Promi-Sprosses fallen, sind die vollen Lippen und das Stupsnäschen von Leni auf dem Bild deutlich zu erkennen.