In Berlin angekommen: Heidi Klum und Kaulitzes gönnen sich erstmal einen Döner

Das ist Heidi Klums Lieblings-Döner in Berlin

Dass sie ein Riesen-Kebab-Fan ist, hatte Heidi Klum bereits während der 10. Staffel von "Germany's Next Topmodel" verraten. Während einer Casting-Tour durch Deutschland stoppte sie damals in Berlin, um sich in Charlottenburg einen Kebap schmecken zu lassen.

"Das Ziel meiner Träume: Der Döner-Laden. Da ist er", hatte sie damals über den XL-Döner am Sophie-Charlotte-Platz in Berlin-Charlottenburg geschwärmt. "Ich wünschte mir, er würde in L.A. und New York auch einen Laden aufmachen."