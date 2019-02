Heidi Klum bekämpft mit nackten Tatsachen Baby-Gerüchte

Bereits seit Wochen wird in den Medien über eine mögliche Schwangerschaft von Model Heidi Klum (45) spekuliert. Die Gerüchte wurden zunächst von Designer und GNTM-Kollege Wolfang Joop (74) untermauert, der dann plötzlich aber wieder zurückruderte.

Heidis Schwangerschaft sei reines "Wunschdenken" seinerseits gewesen und wäre nie von Kaulitz bestätigt worden.

Altes Sixpack-Foto gegen Baby-Gerüchte?

Nun setzt die 45-Jährige auf ihrem Instagram-Account Zeichen gegen eine mögliche Schwangerschaft. Dort postete sie am Mittwoch für ihre 5,9 Millionen Follower ein Bild, das ihren durchtrainierten Körper zeigt - von einem Babybauch ist nichts zu sehen. Dazu schrieb das Model: " Another day.... Another Shoot" #HeidiKlumIntimates #ad.