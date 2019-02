Heidi Klum reagiert auf Wolfgang Joops Baby-Tratsch

Selbst Joops Ehemann Edwin Lemberg hatte offenbar das Gefühl, dem Fashiondesigner aus der Schlinge helfen zu müssen.

Lemberg erklärte gegenüber der Bunte, dass sein Mann da etwas falsch verstanden hätte: "Ich bin ja der Lebenspartner von Herrn Joop und hatte ihm erzählt, dass Tom Kaulitz in der Sendung von Markus Lanz zu der Frage, ob Heidi Klum schwanger sei, eine Antwort gab, die beide Richtungen offen ließ. Denn ein klares Dementi sieht anders aus. Daraus hat Herr Joop jedoch entnommen, dass Tom in der Öffentlichkeit gesagt habe, dass Heidi schwanger sei, aber das beruht auf einem Missverständnis. Er hat mit Tom aber nicht darüber gesprochen, er hat sich daraus nur einen Scherz gemacht."

Heidi: "Mit dir habe ich ein Hühnchen zu rupfen"

Dass Joops unbedachter Tratsch Heidi Klum missfallen dürfte, war anzunehmen.

Klum und Joop sind seit Jahren befreundet. Zwei Staffeln lang saß der Modemacher neben der vierfachen Mutter in der Jury von "Germany’s Next Topmodel". Auch in der diesjährigen GNTM-Staffel ist der 74–Jährige mit von der Partie.