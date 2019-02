Klum: Joop bestätigt Schwangerschaft - und rudert zurück

Die Gerüchteküche brodelt schon seit Wochen. Spekulationen zufolge soll Heidi Klum mit 45 Jahren ein Kind von ihrem Verlobten Tom Kaulitz (29), erwarten.

Nachwuchs im Hause Klum? Das sagt Joop

Nicht nur die weiten Kleider, in die sich Heidi neuerdings hüllt, heizen die Gerüchte an. Nun schien es so, als würde ihr guter Freund und ehemaliger GNTM-Juror die Schwangerschaftsgerüchte bestätigen.

Auf die Frage von RTL, ob die GNTM-Chefin denn nun schwanger sei, plauderte der Designer direkt aus: "Ich glaube, ja. Das hat mir Tom so erzählt."