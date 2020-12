Heidi Klum, Kae Moss und viele andere.: Wenn Promis ihren Kindern den Karriereweg ebnen

Til Schweiger, Dieter Hallervorden und nun auch Heidi Klum: Prominente helfen ihren Kindern bei der Karriere. In der neuen Vogue (Jänner/Februar) gibt die 16-jährige Leni Klum ihr Model-Debüt und tritt in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter. Heidi und Leni sind gemeinsam auf dem Cover und in einer Modestrecke zu sehen. Beides wurde in Los Angeles produziert, wo die Familie hauptsächlich lebt.

Leni Klum gibt Modeldebüt - mit Mamas Hilfe

Leni schließt im Vogue-Interview nicht aus, eines Tages die Castingshow ihrer Mama zu übernehmen. "Ich kann mir das schon vorstellen. Aber die nächsten Jahre nutze ich jetzt erst mal, um Erfahrungen zu sammeln", sagt der Teenager selbstbewusst. "Und wenn meine Mutter dann irgendwann keine Lust mehr hat, dann springe ich sehr gern ein." Dann hieße die ProSieben-Show also vielleicht "Germany's Next Topmodel by Leni Klum".