Leber ruiniert: Hayden Panettiere gesteht Alkohol- und Opioid-Sucht

Mit ihren postpartalen Depressionen ist Hayden Panettiere in der Vergangenheit offen umgegangen. Nicht minder ehrlich hat die Schauspielerin nun enthüllt, viele Jahre mit Suchtproblemen zu kämpfen gehabt zu haben.

On-Off-Freund Brian Hickerson schlechter Einfluss?

In letzter Zeit hatte Panettiere vor allem mit ihrer turbulenten On-off-Beziehung mit Brian Hickerson für Schlagzeilen gesorgt. Das Umfeld der Schauspielerin hatte immer wieder Bedenken geäußert, dieser könnte für den "Nashville"-Star ein schlechter Umgang sein. Mit gutem Grund: Hickerson verursachte unter anderem einen Autounfall, bei dem er unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden sein soll, und beging danach Fahrerflucht. Immer wieder kam es zwischen ihm und Panettiere zu Handgreiflichkeiten. 2020 wandte sich die Schauspielerin an die Öffentlichkeit und gestand, Opfer von häuslicher Gewalt geworden zu sein.

Die Liaison, bei der beide Partner wohl auch immer wieder zu tief ins Glas geschaut haben, galt zu diesem Zeitpunkt eigentlich als beendet. So richtig scheint die Ex-Freundin von Box-Champion Wladimir Klitschko aber nicht von ihrem gewalttätigen Ex loszukommen. Erst März dieses Jahres sorgten die beiden für Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass sich Panettiere zusammen mit Hickerson im Sunset Marquis Hotel in Los Angeles mit Gästen geprügelt haben soll.