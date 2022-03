Hayden Panettiere in Schlägerei verwickelt

Zuvor waren immer wieder Gerüchte laut geworden, dass Hickerson gegenüber Panettiere gewalttätig geworden sei. So wurde der Amateur-Schauspieler einmal verhaftet, nachdem er Panettiere am Valentinstag ins Gesicht geschlagen haben soll. Das Paar trennte sich daraufhin im Februar 2020. Zuvor hatten sich die beiden schon einmal aufgrund von Gewaltvorwürfen getrennt - waren aber wieder zusammengekommen. Im Sommer vor zwei Jahren hatte Panettiere, die mit Klitschko eine gemeinsame Tochter hat, in einem Posting auf Instagram über ihre Gewalterfahrungen gesprochen.

"Ich trete mit der Wahrheit hervor darüber, was mir passiert ist, in der Hoffnung, dass meine Geschichte anderen Kraft geben wird, die in missbräuchlichen Beziehungen stecken. Damit sie sich die Hilfe holen, die sie verdienen", so die Message der Schauspielerin damals. "Ich bin bereit, meinen Teil dazu beizutragen, damit dieser Mann nie wieder jemandem weh tun kann. Ich bin dankbar für mein Unterstützersystem, das mir geholfen hat, die Courage zu finden, um wieder meine Stimme und mein Leben zurückzugewinnen."

Ob sie nun trotz allem wieder mit Hickerson zusammen ist, ist nicht bekannt.