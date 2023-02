Ungereimtheiten bei Archewell-Spenden: Verdacht fällt auf Prinz Harry

Darauf würde hinweisen, dass die Wohltätigkeitsorganisation der Sussexes im Jahr 2020 weniger als 50.000 US-Dollar an Spenden sammelte, wobei die Aktivitäten der Stiftung damals noch so klein waren, dass sie nicht einmal eine vollständige Steuererklärung einreichen musste. Die unbegründete Theorie besagt, dass keine reiche Person, nicht einmal ihre berühmten Freunde, 10 Millionen Dollar für die allgemeine Unterstützung von Archwell spenden würde, weswegen es wahrscheinlich sei, dass Harry die Stiftung selbst finanziert habe und die Zahlung von Steuern auf die Spende vermeiden will.