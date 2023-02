Durchtrainiert: Pippa Middleton nach Geburt im Bikini auf St. Barths

Im Sommer des vergangenen Jahres wurde bekannt, dass Pippa Matthews, ehemals Middleton, zum dritten Mal Mutter geworden sein soll. Zusammen mit ihrem Ehemann James Matthwews gönnt sich Prinzessin Catherines jüngere Schwester derzeit eine Auszeit in der Sonne.

Pippa urlaubt mit James Matthews in der Karibik

Vor den eisigen Temperaturen in Großbritannien ist das Ehepaar nach St. Barths geflohen. Die Luxus-Insel in der Karibik gilt schon lange als beliebte Urlaubsdestination bei den Middletons.

Die Daily Mail veröffentlichte Fotos von Pippa in ihrem aktuellen Urlaub. Durchtrainiert wie eh und je präsentierte die dreifache Mutter ihren Waschbrettbauch in einem knallroten Bikini, als sie von Paparazzi beim Plantschen im Meer und entspannten Sonnenbaden geknipst wurde. Ehemann James wurde in einer Badehose mit Landschaftsmotiv fotografiert.