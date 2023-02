König Charles' Kleiderpanne bringt Normalos zum Schmunzeln

Selbst der britische König Charles III ist vor kleinen modischen Hoppalas nicht gefeit. Auch ihm passiert es mal, dass er morgens zu den löchrigen Socken greift. So geschehen just an dem Tag, an dem er mit Ehefrau Queen Consort Camilla die historische Brick-Lane-Moschee in Ost-London besuchte. Das Königspaar wurde von einer jubelnden Menge im Empfang genommen. Als sich der Monarch schließlich die Schuhe auszog, offenbarte sich sein - allzu menschlicher - "Fauxpas".