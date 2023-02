Sarah Ferguson packt über Meghan und Harry aus

Nachdem Sarah Ferguson bereits 2021 ihren ersten Roman mit dem Titel "Her Heart for a Compass" (auf Deutsch: "Ihr Herz als Kompass") veröffentlicht hatte, folgt nun ein weiterer Roman auf Fergies Feder mit dem Titel "A Most Intriguing Lady" (auf Deutsch: "Eine faszinierende Dame").

In dem Buch, welches am 7. März erscheint, soll es von historische Charakteren und biografische Ereignissen aus der Geschichte der königlichen Familie handeln. Bevor ihr zweiter Roman auf den Markt kommt, wird die Ex-Frau von Prinz Amdrew an einer Werbeveranstaltung für ihr Buch in New York teilnehmen, berichtet Mirror.