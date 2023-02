"Absoluter Mist": Harry deckt Geschichte über Williams und Kates Verlobung als Lüge auf

"Die Zeitungen veröffentlichten blumige Geschichten über den Moment, in dem ich feststellte, dass Willy und Kate gut zusammenpassen, den Moment, in dem ich die Tiefe ihrer Liebe schätzte und mich daher entschied, Willy den Ring zu schenken, den ich von Mummy geerbt hatte, den legendären Saphir", echauffiert sich Harry. Die Boulevardpresse habe damals von "einen zärtlichen Moment zwischen Brüdern" berichtet. "Ein verbindender Moment für uns alle drei und absoluter Mist: Nichts davon ist jemals passiert", stellt der zweifache Vater in seinen Memoiren klar.

Prinz Harry: "Habe Willy diesen Ring nie gegeben"

"Ich habe Willy diesen Ring nie gegeben, weil ich ihn nicht geben konnte. Er hatte ihn bereits", führt der Herzog von Sussex weiter aus. In deinem Buch erhebt Prinz Harry eine Reihe an Anschuldigungen gegen seinen älteren Bruder, einschließlich eines Berichts, wonach ihn William während einer Auseinandersetzung körperlich angegriffen haben soll. Er behauptet, der Prince of Wales habe ihn zu Boden gestoßen, wodurch er sich während eines Streits über Meghan Schnittwunden zugezogen habe.