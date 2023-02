Prinz Harry: Kompromiss an König Charles' Krönung?

Medienberichten zufolge wäre es denkbar, dass Prinz Harry nur für 48 Stunden nach Großbritannien anreist. Die Boulevardzeitung Daily Mail berichtet von einer entsprechenden "Operation Harry in a Hurry" ("Harry in Eile"), die regeln soll, wie der Prinz ohne langen Aufenthalt in das Geschehen miteinbezogen werden kann. Meghan könnte demnach zuhause bleiben. Ob sie einem entsprechenden Kompromiss zustimmen, bleibt unklar.

Einzelne Details zum Krönungswochenende hat der Palast bereits bekannt gegeben. Demnach findet die Zeremonie selbst am Samstagvormittag in der Londoner Westminster Abbey statt. Dort wird der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, Charles und seine Königsgemahlin Camilla krönen. Die Feierlichkeiten dauern über die Zeremonie selbst hinaus. Am Sonntag ist zu Ehren des Königspaars ein großes Konzert mit "globalen Musikikonen und zeitgenössischen Stars" auf Schloss Windsor geplant, wie der Palast weiter mitteilte. Die angekündigten Lichteffekte wecken Erinnerungen an das Jubiläumskonzert für die Queen vor dem Buckingham-Palast. Tausende Tickets sollen landesweit verlost werden. Eigens für das Ereignis soll ein "Krönungschor" gebildet werden, dem Mitglieder zahlreicher besonderer Chöre - etwa Flüchtlingen, Mitglieder der LGBTQIA+-Gemeinde oder hörbehinderte Menschen - angehören sollen.

Der 6. Mai ist auch der Hochzeitstag von Charles' Tante Prinzessin Margaret. Die jüngere Schwester der Queen hatte 1960 den Grafen von Snowdon geheiratet, von dem sie sich 1978 scheiden ließ.