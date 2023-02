Überraschende Scheidung bei Künstlerpaar Katharina Straßer und Thomas Stipsits

Mit dieser Antwort hätte man wohl nicht gerechnet! Als Schauspielerin Katharina Straßer (39) auf ihre Ehe mit dem Künstlerkollegen Thomas Stipsits (39) von der Tiroler Tageszeitung angesprochen wurde, meinte sie darauf: "Thomas und ich sind allerdings nicht mehr zusammen. Wir sind seit einem Jahr geschieden. Wir beide haben uns in ganz andere Richtungen entwickelt."

Die beiden wollten die Trennung nicht an die große Glocke hängen, außerdem seien sie nach wie vor eng verbunden. "Wir sehen uns oft, sind immer noch Freunde, wir kümmern uns beide um die Kinder (Emil und Lieselotte - Anm.). Uns geht es gut. Wir arbeiten weiter zusammen. Bei den Dreharbeiten für 'Griechenland' waren wir schon getrennt. Wer will, kann unseren letzten Kuss im Film sehen. Wir wollen ein Beispiel dafür sein, dass man auch nach einer Scheidung gut miteinander auskommt", so Straßer.