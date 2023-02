Tom Cruise bestens gelaunt: Erster Auftritt seit acht Monaten

Wenige Wochen vor seinem 60. Geburtstag im Juli hatte der Schauspieler mit "Top Gun: Maverick" den besten US-Kassenerfolg in seiner vierzigjährigen Hollywood-Karriere hingelegt. Nach dem Kinostart Ende Mai spielte der Streifen mit Cruise in der Rolle des Piloten Pete Mitchell alias Maverick in Nordamerika binnen zehn Tagen über 291 Millionen Dollar ein. Frühere Hit-Filme von Cruise wie "Rain Man" oder "Mission: Impossible"-Folgen hatten es in ihrer gesamten Laufzeit nie so weit gebracht.

Die Oscar-Trophäen werden am 12. März zum 95. Mal vergeben. Unter den Preisanwärtern sind auch Filme wie die Tragikomödie "The Banshees of Inisherin", das Biopic "Elvis", Steven Spielbergs autobiografisches Werk "The Fabelmans", "Top Gun: Maverick", "Tár" oder "Black Panther: Wakanda Forever". Die österreichische Editorin Monika Willi ist für ihre Arbeit an Todd Fields Musikdrama "Tár" für den besten Schnitt nominiert. Der US-Moderator Jimmy Kimmel soll zum dritten Mal bei der Oscar-Gala als Gastgeber auf der Bühne stehen.