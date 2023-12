Harry bei wichtiger Sache von Meghan abhängig - Beziehungsexperten besorgt

Auch Heiratsvermittlerin und CEO von der Edel-Dating-Plattform "Exclusive Matchmaking" Susan Trombetti sieht die Dynamik des Paares in Kalifornien kritisch. Sie verrät, was Prinz Harry ihrer Meinung nach tun könnte, um zu vermeiden, dass er im sozialen Leben zu sehr von seiner Partnerin abhängig wird.

Ihrer Meinung nach ist es wichtig, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan ein getrenntes Sozialleben führen. "Kein eigenes Leben zu haben, ist sehr schlecht", stellt Susan Trombetti gegenüber The List fest. Sich in Bezug auf das gesellschaftliche Leben auf seinen Partner zu verlassen, "bedeutet im Grunde, dass man keine eigenen Freunde oder Freundschaftsbeziehungen hat, in die man investieren könnte. Jeder braucht sein eigenes Ding".

Für Prinz Harry sei es daher wichtig, dass er in seiner Wahlheimat Wege findet, seine eigenen Leidenschaften und sozialen Gruppen zu entwickeln. "Wie in jeder Beziehung muss man externe Interessen aufbauen und diese einbringen", sagte sie. "Er muss einfach seinen Weg finden, so wie es jeder tun müsste. Es ist nur schwieriger für ihn, weil er einfach nicht in die örtliche Bar rennen und eine Partie Billard und Darts spielen kann, ohne einen Paparazzi-Aufruhr auszulösen."