Hätte Charles nach Harry-Drama diese eine Sache gemacht, wäre wohl alles anders gekommen

Beinahe konträr sieht das ein anderer Adelsexperte. Charles hätte schneller und entschlossener handeln müssen, nachdem Harry und Herzogin Meghan 2020 beschlossen hatten, von ihren königlichen Pflichten zurückzutreten, glaubt der britische Autor ("Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors") und Adelsexperte Tom Bower.

Kritik an Charles

Die Ereignisse nach dem sogenannten "Megxit" hätten einen Schatten auf die Monarchie geworfen, meint er. "Harry und Meghan haben die Monarchie untergraben und Charles hat einen schrecklichen Fehler gemacht", sagte Bower gegenüber Daily Express US. "Er hätte sie sofort ins Abseits befördern sollen. Er hätte niemals zulassen dürfen, dass ihre Kinder die Titel Prinz und Prinzessin erhalten", so das Urteil des Autors.

