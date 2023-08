Harry könnte zu Charles' Geburtstag kommen - ein Wunsch muss ihm verwehrt bleiben

Andere sind in dem Alter schon längst im Ruhestand. Doch für König Charles, der am 14. November seinen 75. Geburtstag feiert, hat das Berufsleben vor rund einem Jahr erst richtig angefangen. Vor besonderes Anlässen wie seinem Ehrentag spekuliert vor allen die britische Boulevardpresse gerne: Lädt Charles seinen abtrünnigen Sohn Harry und Schwiegertochter Meghan ein? Wenn ja, wird das Paar die Einladung annehmen? Sind Bedinungen an den Besuch geknüpft?

Harry darf keine Entschuldigung erzwingen

Glaubt man der britischen Adelsexpertin und Autorin Angela Levin, wird Charles' Tür an seinem 75er offen für Harry und Meghan sein. Er wolle die ganze Familie um sich haben, auch seine Enkelkinder Archie und Lilibet. Eine "Entschuldigung" sollen Harry und Meghan aber nicht erwarten oder gar einfordern, so Levin gegenüber der Sun. "Wenn Harry und Meghan sich entschuldigen wollen, ist das ihre Entscheidung. Wenn Harry sich eine Entschuldigung einholen will, kann er gleich wieder gehen."

➤ Lesen Sie hier mehr: Prinz Harry steht mit neuem Netflix-Projekt in den Startlöchern

Erste "Trooping the Colour"-Parade

Im vergangenen Jahr hatte Charles seinen ersten Geburtstag als britischer König im privaten Kreis verbracht, hieß es aus Palastkreisen hieß. Offiziell war der Geburtstag des Monarchen mit Salutschüssen im Green Park und am Tower of London begangen worden. Eine Militärkapelle spielte zudem "Happy Birthday" beim Wachwechsel am Buckingham-Palast. Im Juni wurde er dann zum ersten Mal mit der Geburtstagsparade "Trooping the Colour" in London geehrt.

➤ Mehr lesen: Fürst Albert: Sohn Alexandre spricht in seltenem Interview über seine Kindheit

Harry und Meghan waren nicht anwesend. Wie es um die Beziehung der Familie steht und ob es inzwischen etwa zu einer Aussprache kam, bleibt weiterhin unklar.