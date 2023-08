Warum Prinzessin Kate Schuhe in 3 verschiedenen Größen trägt

Einst war Catherine Middleton vor allem eine Stil-Ikone, deren Look weltweit begeistert, und "Frau von". Doch längst hat Prinzessin Kate an Statur gewonnen, wird nicht mehr automatisch in einem Atemzug mit ihrem Ehemann Prinz William genannt. Immer wieder regnet es Lob und flächendeckende Anerkennung für Kates Auftreten und Engagement. Stil-Vorbild ist sie für viele geblieben. Als solches habe sie sich laut dem britischen Hello!-Magazin über die Jahre auch den ein oder anderen Mode-Kniff angeeignet.