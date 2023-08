Damit hätte sie es sich mit Queen fast verscherzt: Elizabeths böser Kommentar über Kate

Kates Luxus-Urlaube waren Queen Dorn im Auge

Im Bewusstsein, dass William und Kate vielleicht bald verlobt sein würden, betonte die Königin, dass die zukünftige Prinzessin einen Job finden sollte, statt von Land zu Land zu reisen.

In ihrem 2010 erschienenen Buch "William and Harry" schrieb die Autorin Katie Nicholl: "Wenn sie nicht mit William in Balmoral war, dann war das Paar beim Skifahren oder im Urlaub auf Mustique."

"Kate war so oft dort, dass die Presse sie 'Königin von Mustique' nannte - ein Titel, der zuvor Prinzessin Margaret gehört hatte", so Nicholl über Catherines früheren Ruf.

