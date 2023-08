Moment, der zeigte wie frostig Beziehung der Queen zu ihrem Sohn Charles war

Vor bald einem Jahr ist die britische Monarchin Queen Elizabeth II. verstorben, die neben ihrem Pflichtbewusstsein auch für ihren britischen Humor bekannt war - und diesen zeigte sie auch gegenüber ihren Kindern.

Kalte Reaktion der Queen, als Charles sie "Mummy" nannte

Mittlerweile ist Elizabeths' ältester Sohn Charles König. Solange seine Mutter lebte, musste er ihr aber stets Respekt erweisen. Allzu innige, öffentliche Liebesbekundungen an seine Mutter waren daher nicht angebracht, denn der Queen war es stets ein Anliegen, die Krone nach außen standesgemäß zu repräsentieren.

So kam es, dass die frühere Monarchin, die im Alter von 96 Jahren am 8. September 2022 verstorben ist, während der Feierlichkeiten zu ihrem 92. Geburtstag nicht gerade begeistert wirkte, als sie von Charles in einer Rede als "Mama" bezeichnet wurde. Ihre Miene verriet jedenfalls sehr deutlich, was sie von Charles Ansprache hielt.

Um den besonderen Tag seiner Mutter zu ehren, betrat Charles im Rahmen einer Feier in der Royal Albert Hall die Bühne und hielt eine emotionale Rede, in der er Elizabeth mit Lob überschüttete und sie als "Eure Majestät, Mummy" bezeichnete. Verstohlen hielt er in diesem Moment kurz inne, um zu seiner Mutter hinüberzublicken.

Ihre Reaktion fiel aber nicht gerade erfreut aus. Mit saurer Miene legte die Monarchin den Kopf schief, riss kurz die Augen auf und erlaubte sich ein kaum wahrnehmbares Augenrollen.