Im Vergleich zu seinem Vater Fürst Albert II. von Monaco lebt Alexandre Grimaldi ein eher zurückgezogenes Leben. Kurz vor seinem 20. Geburtstag am 24. August gab er dem französischen Magazin Point de Vue ein seltenes Interview und verriet dabei auch das eine oder andere Detail über seine Kindheit als "unehelicher Sohn", wie ihn die Medien nach wie vor gerne bezeichnen. Dies gefalle ihm weniger, wie er sagt. "Als ich geboren wurde, war keines meiner Elternteile in einer anderen Ehe gebunden und sie haben auch keinen Ehebruch begangen." Es sei "eine Beleidung", ihn so zu nennen, stellt er klar.