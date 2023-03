Angebliche Trennung von Albert & Charlène: Palast zu Statement gezwungen

Im Juli 2011 heirateten Fürst Albert III und die südafrikanische Ex-Profischwimmerin Charlène Wittstock vor den Augen der Welt. Drei Jahre später kamen Erbprinz Jacques und Zwillingsschwester Gabriella zur Welt. Seitdem steht das Privatleben des Fürsten wieder mehr im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit. So sorgte die monatelange räumliche Trennung des Paars im Jahr 2021 - die Fürstin hielt sich aus gesundheitlichen Gründen in ihrem Heimatland in Südafrika auf - für hartnäckige Spekulationen über eine Ehekrise.

Albert und Charlène: Seltenes Krisen-Dementi aus dem Palast

Die Gerüchte um eine Trennung wollen seitdem nicht abreißen - wohl auch, weil sich Boulevardmedien mit Schlagzeilen rund um gescheiterte Promi-Lieben besonders gut verkaufen. Offenbar sah sich der Palast nun gezwungen, Stellung zu beziehen.