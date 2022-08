"Unglückliche" Fürstin Charlène soll verflucht sein

Hinter Fürstin Charlène von Monaco liegen schwere Zeiten. Gesundheitliche Probleme hatten ihr lange zu schaffen gemacht. Inzwischen ist sie zurück im Palast und nimmt auch wieder Termine wahr. Ganz "die Alte" sei sie laut Adelsexpertin Eva-Maria Moosmüller aber nicht. In der ZDF-Dokumentation "Monacos unglückliche Fürstin" sagt sie: "Es ist die Maske einer Fürstin, da steckt nicht mehr viel Mensch dahinter."

Es sei ein Schicksal, das auch ihre Vorgängerinnen am Hof ereilt habe. "Alle Damen aus der Grimaldi-Reihe sind entweder geschieden oder getrennt oder inzwischen unglücklich verheiratet. Wenn man an Flüche glaubt: et voilà." Laut einer Legende habe ein Bauernmädchen im 13. Jahrhundert die Grimaldis verflucht, nachdem ein Vorfahre Fürst Alberts II. sie misshandelt haben soll.