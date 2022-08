Familienzuwachs bei Prinz Harry und Herzogin Meghan

Die Tieraktivistin Shannon Keith von der Organisation "Beagle Freedom Project" in Kalifornien teilte der Zeitung mit, dass Herzogin Meghan sie pers├Ânlich kontaktierte habe. Das Paar habe die Tierschutz-Organisation in diesem Monat besucht und sich speziell f├╝r die ├Ąltere Hundedame statt f├╝r einen ihrer acht Welpen entschieden, sagte Keith. Das "Beagle Freedom Project" verlinkte den Bericht ├╝ber die Adoption am Mittwoch auf Twitter.